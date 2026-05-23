El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La hidratación será clave para mantener el bienestar durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían afectar a estructuras ligeras y a quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Sin embargo, se aconseja protegerse del sol, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas pico.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:33. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta los 18 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.