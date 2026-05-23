El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 19 grados, manteniéndose en este rango hasta las 07:00. A partir de las 08:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 19 grados nuevamente. Durante la mañana, la temperatura irá en ascenso, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 29 grados a las 11:00.

El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 36 km/h, predominando de dirección este y noreste. A lo largo de la mañana, el viento soplará con mayor intensidad, alcanzando hasta 36 km/h a las 09:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% a las 00:00 y descendiendo a un 26% a la 01:00. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en torno al 29% durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a un ambiente seco y confortable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las nubes altas comenzarán a aparecer a partir de las 17:00, pero no afectarán significativamente la claridad del cielo.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán un máximo de 35 grados a las 16:00 y un cielo mayormente despejado, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este hermoso día primaveral.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.