El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 50%, lo que podría generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, la brisa suave del sur, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h, proporcionará un alivio agradable durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por el parque, una comida al aire libre o cualquier otra actividad que requiera un buen tiempo.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 21 grados al caer el sol, que se producirá a las 21:26. La noche se presentará tranquila y fresca, con una humedad que aumentará ligeramente, pero sin llegar a niveles incómodos.

Es importante recordar que, aunque el día se presenta favorable, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor. La combinación de temperaturas elevadas y una humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea más intensa. En resumen, Lucena disfrutará de un día espléndido, perfecto para aprovechar al máximo el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.