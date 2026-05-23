El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada.
Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con temperaturas que podrían llegar hasta los 36 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 47%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, permitirá que los habitantes de Lora del Río disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más cálidas. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor intenso, especialmente durante las horas pico de temperatura.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:31. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 36 grados , y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor. Sin duda, un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, sin la preocupación de la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.
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