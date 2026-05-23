El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 03:00, y 21 grados a las 04:00.
A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, con un leve descenso hasta los 20 grados a las 05:00, y luego se mantendrá en torno a los 19 grados hasta las 08:00. Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que la temperatura aumente rápidamente, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 27 grados a las 11:00. La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán los 34 grados entre las 14:00 y las 16:00, y un ligero descenso a 35 grados a las 17:00 y 18:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 25% a las 00:00 y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas de la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, sugiere que será un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 9 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando a 46 km/h hacia las 22:00. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Linares pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.
El orto se producirá a las 06:57 y el ocaso a las 21:25, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que podría refrescar el ambiente en las horas más cálidas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.
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