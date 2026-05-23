El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 23 grados a las 10:00 y subirá hasta los 27 grados a las 11:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 53% a la medianoche, descenderá a niveles más bajos, llegando a un 32% a las 10:00 y manteniéndose en torno al 26% durante la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno será moderada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del este y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

El ocaso se producirá a las 21:37, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Lepe.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.