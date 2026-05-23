El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 19 grados hasta las 07:00. Durante estas horas, la humedad relativa será moderada, oscilando entre el 26% y el 34%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 30 grados a las 12:00.

La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 34 grados entre las 15:00 y las 17:00. La humedad relativa disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera a pesar del calor. A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día, pero sin previsión de precipitaciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 30 y 48 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento puede aportar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. El ocaso se producirá a las 21:32, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre en Lebrija, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables, perfectas para disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.