El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas más cálidas. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, lo que proporcionará un alivio moderado del calor, especialmente en las horas de la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará ligeramente, pero se mantendrá predominantemente del sur y sureste, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en las zonas más abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que sea nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Jaén disfruten de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 21:25. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando unos agradables 22 grados hacia la medianoche, lo que hará que la velada sea cómoda para salir a cenar o pasear.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que protejan su piel del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.