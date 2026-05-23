El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% y aumentando gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor, especialmente durante las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su pico, llegando a los 36 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más intensas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:32.

La temperatura durante la noche descenderá gradualmente, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades al aire libre, como paseos o cenas en terrazas.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el calor intenso de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.