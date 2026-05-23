El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 37 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Écija o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:29. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje nocturno.

En resumen, hoy en Écija se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un alivio del calor. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y aprovechen las horas de sol para disfrutar de las actividades que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.