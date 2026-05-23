El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a media mañana.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas pico, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 5 a 20 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría cambiar de dirección y velocidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Por la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que descenderán a unos agradables 20 grados .

El orto se producirá a las 07:09 y el ocaso a las 21:33, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. Este clima ideal para actividades al aire libre invita a los residentes a aprovechar el día, ya sea disfrutando de un paseo por el río o realizando actividades deportivas. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar del aire libre en Coria del Río, con un tiempo cálido y soleado que promete ser muy agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.