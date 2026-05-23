El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo a un 16% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad. Sin embargo, es recomendable que los cordobeses se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar algunas nubes altas en el cielo, aunque no se anticipa que afecten la claridad del día.

No se esperan precipitaciones en Córdoba hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre. Los cordobeses podrán disfrutar de paseos, deportes y reuniones familiares sin preocuparse por el tiempo adverso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 23 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:29. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, Córdoba vivirá un día de clima cálido y soleado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el calor, mantenerse hidratados y aprovechar las horas de luz para disfrutar de la belleza de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.