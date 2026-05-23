El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h, principalmente del sur y suroeste. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más elevadas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en la tarde y al anochecer.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en parques y jardines.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:33. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 25 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea placentera y propicia para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura en los momentos más calurosos del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.