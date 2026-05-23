El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

Hoy, 23 de mayo de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, pero se espera un aumento progresivo a medida que avance la jornada.

A media mañana, la temperatura alcanzará los 20 grados, y para el mediodía, se prevé que suba a 27 grados, alcanzando su punto máximo de 32 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 53% y el 36%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 8 km/h, aumentando gradualmente a 14 km/h hacia el mediodía. A medida que la tarde avance, el viento cambiará a dirección sureste, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:37 horas, un espectáculo que no te querrás perder.

En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.