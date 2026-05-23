El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 02:00 y 03:00, y luego se estabilizará en torno a los 20 grados hasta las 04:00.

A partir de las 05:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. A medida que el día avanza, se espera un aumento significativo de la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 15:00 y 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se registrará a las 17:00, con 35 grados, y se mantendrá en ese nivel hasta las 18:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 34 grados a las 19:00 y 20:00, y cerrando el día con 31 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, llegando a un 14% entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 09:00 y las 10:00, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La salida del sol se producirá a las 07:07 y se pondrá a las 21:31, ofreciendo un largo día de luz para disfrutar del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.