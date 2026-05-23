El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

Hoy, 23 de mayo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 20 grados entre las 02:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, llegando a 19 grados a las 06:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 08:00 y subiendo a 22 grados a las 09:00. Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en 35% y aumentando ligeramente hasta 41% a las 05:00.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 6 km/h al inicio del día, aumentando a 10 km/h a las 00:00. A lo largo de la mañana, se espera que el viento cambie de dirección y disminuya en intensidad, alcanzando velocidades de entre 4 y 7 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

A medida que el día avanza, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un máximo de 33 grados a las 16:00. La humedad comenzará a descender, lo que hará que el calor sea más llevadero. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día. A las 22:00, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 19:00 y bajando a 24 grados a las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.