El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

Hoy, 23 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se eleven rápidamente. A primera hora, se espera una temperatura de 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1 de la mañana, antes de comenzar un ascenso que alcanzará los 35 grados en las horas pico de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% y aumentando gradualmente hasta un 27% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica no será excesivamente sofocante. Sin embargo, es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 26 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 45 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 35 grados. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 32 grados hacia las 7 de la tarde.

El ocaso está previsto para las 21:31, ofreciendo una hermosa puesta de sol en un cielo despejado. Para aquellos que planean disfrutar de la noche, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 25 grados a las 10 de la noche. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Las Cabezas de San Juan, con un tiempo mayormente soleado y cálido, sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.