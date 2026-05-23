El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 36 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 36%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Bormujos tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de toda la jornada. No se anticipan lluvias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:33. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 27 grados a la medianoche.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.