El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la mañana y bajando gradualmente hasta los 22 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando hasta un 47% en las horas más frescas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se verá suavizada por la humedad, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 7 km/h por la mañana, aumentando a 12 km/h en las horas siguientes. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del este con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes de Bailén pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, lo que es perfecto para actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:25. La noche será tranquila, con temperaturas que rondarán los 28 grados a la medianoche, lo que sugiere que será un buen momento para salir y disfrutar del aire fresco.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.