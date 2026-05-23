El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la mañana y bajando a 20 grados a las 2 de la mañana.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, alcanzando un mínimo de 16 grados a las 6 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, se anticipa un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un cálido 32 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 39%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo.

El viento, que soplará desde el sureste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 18 y 20 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, haciendo que las actividades al aire libre sean más placenteras.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá siendo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en Baeza, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el casco histórico o visitas a los hermosos jardines de la ciudad.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 6 de la tarde y bajando a 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.