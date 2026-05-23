El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 45%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas. Sin embargo, la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia la tarde y bajando a 22 grados al caer el sol. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:26. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje baenense bajo un cielo claro.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y una brisa agradable. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.