El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad ayudará a que el ambiente no se sienta tan pesado. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. A lo largo de la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural que rodea a Andújar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:26. En resumen, Andújar disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a aprovechar al máximo las horas de luz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.