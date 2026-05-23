El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones en el transcurso del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones adecuadas, como el uso de protector solar y la hidratación constante.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando alrededor de 25 grados a las 23:00 horas, lo que sugiere una velada cálida y agradable.

En resumen, Almonte disfrutará de un día soleado y caluroso, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento moderado promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.