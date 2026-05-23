El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% y descendiendo a un 44% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se prevén condiciones de bochorno, lo que hará que la sensación térmica sea agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 32 grados alrededor de las 3 de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 30 grados a las 5 de la tarde y bajará gradualmente hasta los 24 grados al caer la noche.

El ocaso está previsto para las 21:36, momento en el que el cielo comenzará a oscurecerse, pero se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.