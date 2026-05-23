El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura alcance su punto máximo. Las ráfagas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la visibilidad ni la calidez del día. La puesta de sol está programada para las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día de clima cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda precaución ante el calor intenso y mantenerse hidratado para disfrutar plenamente de este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.