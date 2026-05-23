El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 20 grados en la madrugada, y alcanzando un máximo de 31 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el sol brille intensamente.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% y aumentando gradualmente hasta un 33% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser más llevadera en comparación con días más húmedos. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente baja permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando rachas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las zonas más expuestas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona y de las actividades que se realicen en el exterior.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:24, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.
En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, seco y mayormente despejado, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.
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