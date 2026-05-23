El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de mayo

El día de hoy, 23 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 y 04:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que llegará hasta los 36 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 13% y el 38% a lo largo del día. La combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación térmica elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 21:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan cambios significativos en el tiempo que puedan alterar la estabilidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 21:00 horas y cerrando el día con un ambiente más fresco. El ocaso se producirá a las 21:32, marcando el final de una jornada que, sin duda, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del sol y el aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-22T20:57:12.