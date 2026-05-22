El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% y bajando a un 14% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La combinación de calor y baja humedad puede resultar en un ambiente seco, por lo que es importante mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que podrían ser incómodas para quienes estén en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 30 grados hacia la noche. Las condiciones seguirán siendo agradables, con cielos despejados y temperaturas que permitirán disfrutar de la velada al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, puede ofrecer un alivio del calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.