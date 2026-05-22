El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a primera hora y alcanzará un máximo de 36 grados en la tarde, lo que sugiere un día caluroso. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y descendiendo a un 14% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es aconsejable tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 26 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:30. La noche será cálida, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades nocturnas sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.