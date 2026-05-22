El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de mayo de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 17 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados a las 16:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 14% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor moderada. A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 30 grados hasta las 19:00, cuando comenzará a descender nuevamente.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que variarán entre 10 y 23 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h a las 22:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente al caer la tarde. Este viento del sur también contribuirá a mantener el cielo despejado, sin probabilidades de precipitaciones a lo largo del día, ya que se espera que la probabilidad de lluvia sea del 0% en todos los periodos.
La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. Los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de paseos, deportes y reuniones familiares sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo. La puesta de sol está prevista para las 21:23, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día espléndido.
En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un tiempo cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.
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