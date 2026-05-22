El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance la jornada, las nubes altas irán desapareciendo, dando paso a un cielo completamente despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor. La sensación térmica puede ser más intensa debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 12% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el calor se sienta más fuerte de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este, con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, se prevén rachas más intensas, que podrían llegar a los 37 km/h, lo que podría ser notable en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por el parque o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27°C hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:32. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17°C, lo que hará que sea agradable salir a dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.