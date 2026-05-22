El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, La Rinconada se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que adornarán el cielo durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo y luminoso.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que oscilará entre el 34% y el 13% a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes realicen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá necesidad de preocuparse por lluvias inesperadas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 21:32. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando valores más frescos hacia la medianoche, lo que hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas elevadas y vientos moderados que ofrecerán un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas de la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.