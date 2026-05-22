El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Puente Genil se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. A primera hora de la mañana, las temperaturas rondarán los 22 grados , con una ligera disminución a medida que avanza el día. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura baje a 21 grados, manteniendo un ambiente fresco y cómodo para las actividades al aire libre.

A medida que el día avanza, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un máximo de 35 grados , lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo a un 12% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más altas. Sin embargo, se espera que la racha máxima de viento alcance los 42 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas notables, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 21:00 horas. El cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:27. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 23 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.