El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Pozoblanco se prepara para experimentar un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 31 grados a las 14:00 y 32 grados a las 16:00. La tarde será cálida, con un pico de 33 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición prolongada al sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 9% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las temperaturas elevadas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se planean actividades al aire libre.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.