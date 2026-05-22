El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el panorama durante la mayor parte del día. A lo largo de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 58% en las horas centrales.

A medida que el día avance, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor notable, con valores que podrían llegar hasta los 35 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de la temperatura y la humedad. Por la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 30 grados hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h, especialmente en las horas de mayor calor, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor intenso.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades recreativas en los espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también disminuirá, lo que proporcionará un ambiente más fresco y agradable para las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Palma del Río no querrán perderse.

En resumen, el día de hoy en Palma del Río se presenta como una jornada cálida y mayormente nublada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 35 grados y sin posibilidad de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.