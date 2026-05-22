El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

Hoy, 22 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que estas nubes se disipen, dando paso a un cielo despejado que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La tarde se presentará cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 34 y 36 grados, antes de descender a 30 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a la medianoche y descendiendo a un 17% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:09 y el ocaso a las 21:31, brindando a los residentes de Los Palacios y Villafranca la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, se anticipa un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.