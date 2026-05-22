El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

Hoy, 22 de mayo de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas, identificadas con el código 17n, comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A lo largo de la jornada, se espera que esta condición se mantenga, con un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas centrales del día, especialmente entre las 10:00 y las 11:00, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C por la mañana y un máximo de 32°C en la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente entre las 16:00 y las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque 32°C. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la baja humedad ayudará a que la sensación térmica no sea excesivamente sofocante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará ligeramente hacia la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople del sureste a velocidades que oscilarán entre 30 y 44 km/h, alcanzando su máxima racha de 68 km/h durante la noche. Este viento proporcionará un alivio en las horas más calurosas del día, haciendo que la temperatura se sienta más fresca. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, lo que podría generar algunas ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean pasar tiempo en parques o realizar actividades deportivas.

En resumen, el día en Osuna se presenta como una jornada cálida y mayormente nublada, ideal para disfrutar de la primavera sin la amenaza de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.