El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor considerable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo a un 18% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la baja humedad ayudará a que la sensación térmica no sea tan agobiante como podría esperarse en días calurosos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Morón se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán principalmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el calor sea más tolerable en momentos de mayor actividad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado, ideal para disfrutar de actividades al exterior.

El amanecer se producirá a las 07:08 y el ocaso será a las 21:28, brindando una larga jornada de luz solar. Se recomienda aprovechar las horas de la mañana y la tarde para realizar actividades al aire libre, evitando el sol directo durante las horas más calurosas. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera se presenta favorable para disfrutar de un día de primavera, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará algo de frescura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.