El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Montilla se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, el cielo permanecerá poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas de la tarde, alrededor de las 5 y 6 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 49%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 13 y 20 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avance el día. Sin embargo, se espera que en la tarde, el viento aumente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:27. La noche será fresca, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.