El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde. Este incremento en la temperatura se sentirá más intensamente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30°C, lo que permitirá una velada cálida y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo a un 14% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución en áreas expuestas, ya que estas ráfagas pueden ser más intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que este día sea ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 07:13, brindando una hermosa luz matutina, y el ocaso se espera para las 21:35, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, Moguer disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo el aire libre y las actividades estivales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.