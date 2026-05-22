El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales del día.

La temperatura en las primeras horas se situará en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance los 30 grados a la hora del almuerzo, y continúe aumentando hasta llegar a su punto máximo en la tarde. La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 9% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud en días de altas temperaturas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

El ocaso se producirá a las 21:24, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de clima favorable. En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que invitan a disfrutar del buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.