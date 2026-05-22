El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales del día.
La temperatura en las primeras horas se situará en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance los 30 grados a la hora del almuerzo, y continúe aumentando hasta llegar a su punto máximo en la tarde. La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 9% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud en días de altas temperaturas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas de la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.
El ocaso se producirá a las 21:24, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de clima favorable. En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que invitan a disfrutar del buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.
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