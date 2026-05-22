El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 23 grados y descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A media tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será baja, oscilando entre el 15% y el 40% durante el día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más tolerable a pesar del calor. Sin embargo, es importante que los habitantes de Marchena se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es recomendable tener precaución, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de eventos al aire libre, paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. Las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de una velada al aire libre, con cielos despejados y una brisa suave que hará que la temperatura sea más agradable.

En resumen, Marchena disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.