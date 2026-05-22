El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

Hoy, 22 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde la madrugada, las temperaturas han comenzado a descender, situándose en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, y se espera que continúen bajando a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando a los 36 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que el sol se ponga a las 21:32, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 24 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable en el exterior.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado, se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo las condiciones favorables del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.