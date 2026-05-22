El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 35 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que irán aumentando a lo largo del día. En la mañana, se prevé una brisa suave de 8 km/h, que se intensificará hasta alcanzar rachas de hasta 45 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y calor puede generar un ambiente cálido, pero también ayudará a refrescar el ambiente en las horas más calurosas.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Mairena del Alcor disfruten de un hermoso atardecer. La puesta de sol está programada para las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de las 18:00, alcanzando los 28 grados a las 21:00, lo que hará que la noche sea agradable para pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Alcor será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, aportará un alivio ante el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.