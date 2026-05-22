El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé un calor moderado de hasta 32 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo a un 12% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Es recomendable que quienes planeen salir, especialmente en las horas centrales del día, se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y propicio para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando unos 14 grados hacia el final del día, lo que permitirá disfrutar de una velada fresca y agradable.

El orto se producirá a las 07:03 y el ocaso a las 21:26, brindando una larga jornada de luz natural. En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.