El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. A lo largo del día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente en las horas centrales, donde la temperatura alcanzará su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y los 36°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Lora del Río se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que el calor sea más intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 20% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se aconseja usar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 6 y 36 km/h, predominando de dirección sureste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se prevén lluvias en el horizonte, con un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La noche caerá con temperaturas más frescas, alrededor de 24°C, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable atardecer.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse fresco y protegido del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.