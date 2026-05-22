El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con un cielo que se mantendrá sin nubes durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C y 19°C. La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% y descendiendo a un 10% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 34°C. Este calor será acompañado por un ligero aumento en la humedad, que podría llegar a un 11% hacia la tarde. Sin embargo, la combinación de calor y baja humedad hará que la sensación térmica se mantenga agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, aumentando a 26 km/h en la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio bienvenido durante las horas más cálidas. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 48 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco.

En resumen, Linares disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor. Las condiciones son perfectas para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión con amigos o simplemente disfrutar del sol. Con un ocaso previsto para las 21:24, los habitantes de Linares podrán disfrutar de una larga y agradable jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.