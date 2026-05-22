El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Lepe, con condiciones agradables para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se prevé que las nubes altas hagan su aparición, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día cálido, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 30 grados. Es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero también es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque se aconseja tener precaución en las horas de mayor calor. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por la playa o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.