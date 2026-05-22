El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico aceptable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de hasta 47 km/h por la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar algunas rachas fuertes, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación en el pronóstico, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una vista clara de las estrellas y un ambiente propicio para disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, Lebrija disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.