El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de mayo

El día de hoy, 22 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, oscilando entre el 9% y el 31% a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que se sienta un calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h. Este viento será más notable en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades recreativas en los parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-21T21:02:11.